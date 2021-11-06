Смерть восьми человек с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области

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Восемь человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. По данным на 6 ноября выявлено 348 случаев болезни, выздоровел 101 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 41 тыс. 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 тыс. 201 человек.

В Москве зарегистрировали 6 тыс. 880 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 138, в Московской области - 3 тыс. 85.

В Свердловской области заболел 741 человек, в Челябинской области - 554, в Ханты-Мансийском автономном округе - 261, в Курганской области - 216, в Ямало-Ненецком автономном округе - 16.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 755 тыс. 930 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 245 тыс. 635 летальных исходов, выздоровели 7 млн 535 тыс. 172 человека.