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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Два магазина в Тюмени нарушили антиковидные меры

Общество, 15:03 06 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Магазины "Северное сияние" и "Пятерочка" в районе Воронинских горок в Тюмени нарушили антиковидные меры.

В "Северном сиянии" отсутствовала разметка социальной дистанции, в "Пятерочке" не было дезинфицирующего средства для проведения влажной уборки помещения, а также антисептиков для посетителей на входе.

Как рассказала начальник отдела лицензирования регионального департамента потребительского рынка Елена Якушкина, те предприятия, чья деятельность не приостановлена в Тюменской области, должны обеспечить нанесение дистанционной разметки и соблюдать все санитарные меры.

Ежедневные контрольные рейды представителей регионального управления Роспотребнадзора, областного департамента потребительского рынка и сотрудников полиции продолжатся и после 8 ноября.

"Работа по профилактике новой коронавирусной инфекции носит постоянный характер, участие в ней принимают также сотрудники полиции", - рассказал заместитель начальника отдела санитарного надзора областного управления Роспотребнадзора Игорь Щербак.

По его словам, наиболее часто проверки выявляют нарушения, связанные с использованием дезинфицирующих средств не по инструкции, а также отсутствие входного фильтра с термометрией для сотрудников.

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Николай Ступников

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# коронавирус , проверки , Роспотребнадзор

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