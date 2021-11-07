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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России продлили лотерею среди вакцинированных от COVID-19

Общество, 09:04 07 ноября 2021

бонусзаздоровье.рф | Фото: бонусзаздоровье.рф

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом, в частности, вносятся изменения в сроки проведения "эксперимента по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции".

"В пункте 1 слова "1 декабря 2021 г." заменить словами "31 декабря 2021 г.", - говорится в документе.

Согласно нему, оператор на сайте стимулирующего мероприятия в интернете проводит розыгрыш четыре раза за весь период, а число денежных призов увеличивается с 1 до 2 тыс.

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# коронавирус , Михаил Мишустин

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