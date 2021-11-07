17 человек с диагнозом COVID-19 умерли в Тюменской области

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

17 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. По данным на 7 ноября выявлено 348 случаев болезни, выздоровели 98 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 39 тыс. 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 тыс. 806 человек.

В Москве зарегистрировали 4 тыс. 975 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 551, в Московской области - 3 тыс. 297.

В Свердловской области заболели 737 человек, в Челябинской области - 560, в Ханты-Мансийском автономном округе - 258, в Курганской области - 217, в Ямало-Ненецком автономном округе - 146.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 795 тыс. 95 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 тыс. 814 летальных исходов, выздоровели 7 млн 561 тыс. 978 человек.