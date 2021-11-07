Еще два тюменских магазина уличили в нарушении антиковидных мер

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Магазины "Полянка" в районе КПД и "Пятерочка" в поселке Нефтяников получили протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

Как рассказала главный специалист отдела лицензирования департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Ирина Шашкова, большинство торговых объектов по результатам проверок соблюдают все антиковидные меры, имеют разметку на полу для обозначения необходимой социальной дистанции, а персонал носит маски.

В магазинах, где сегодня побывали участники рейда, отсутствовали дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом, не проводилась обработка помещений. Решение о вынесении штрафа на основе протоколов будет принимать суд.

Дарья Казакова