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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще два тюменских магазина уличили в нарушении антиковидных мер

Общество, 17:04 07 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Магазины "Полянка" в районе КПД и "Пятерочка" в поселке Нефтяников получили протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

Как рассказала главный специалист отдела лицензирования департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Ирина Шашкова, большинство торговых объектов по результатам проверок соблюдают все антиковидные меры, имеют разметку на полу для обозначения необходимой социальной дистанции, а персонал носит маски.

В магазинах, где сегодня побывали участники рейда, отсутствовали дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом, не проводилась обработка помещений. Решение о вынесении штрафа на основе протоколов будет принимать суд.

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Дарья Казакова

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# коронавирус , проверки , Роспотребнадзор

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