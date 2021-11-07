Тюменцам напомнили: нерабочие дни заканчиваются, с 8 ноября часть предприятий посетить можно только с QR-кодом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О завершении нерабочих дней в регионе напомнил жителям заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Его видеообращение разместил оперштаб.

"С 8 ноября все приступают к своей текущей деятельности. Необходимо помнить о постановлении №120, где есть перечень предприятий, которые открываются с QR-кодами, а всех остальных призываю внимательно относиться ко всем протоколам и рекомендациям Роспотребнадзора", - сказал Пантелеев.

О том, куда конкретно нужны будут QR-коды, можно прочитать в нашем материале.

Список торговых центров в Тюменской области, которые возобновляют работу с 8 ноября по системе QR-кодов, по информации оперштаба:



Заводоуковск – 3 объекта

ТЦ Большой

ТЦ Околица

ТЦ Континент



Ялуторовск – 2 объекта

ТЦ Пятница

ТЦ Купеческие ряды



Ишим – 3 объекта

ТВЦ Гагаринский

ТЦ Мечта

ТЦ Рынок Никольский



Тобольск – 6 объектов

ТРЦ Жемчужина Сибири

ТЦ Арбат

ТЦ Европа

ТГК Евразия

ТРЦ РиО

ТЦ Универмаг Тобольский



Тюмень – 54 объекта

1. ТРЦ "Сити Молл"

2. ТРЦ "Кристалл"

3. ТРЦ "Колумб"

4. ТРЦ "Солнечный"

5. ТЦ "Остров"

6. ТЦ "Галерея Вояж"

7. ТРЦ "Гудвин"

8. ТГК "Магеллан"

9. ТРЦ "Премьер"

10. ТК " Орион"

11. ТЦ "Новый Магнат"

12. ТЦ "Южный"

13. ТЦ "Зеленый берег"

14. ТРЦ "Фаворит"

15. ТРЦ "Па-На-Ма"

16. Тюменский ЦУМ

17. ТРЦ "Матрешка"

18. Гипермаркет "Ашан" (в составе ТРЦ "Кристалл")

19. ТД "Центральный"

20. ТЦ "Калинка"

21. ТЦ "Леруа Мерлен" (ул. Д. Менделеева, 1)

22. ТК "Тюменский"

23. ТЦ "Леруа Мерлен" (ул. Тобольский тракт, 103)

24. ТЦ "Континент"

25. ТЦ "Блошинка"

26. ТК "Яркий Сибиряк"

27. ТК "Михайловский"

28. ТЦ "Ямской"

29. ТЦ "Малахит"

30. ТЦ "Заречная Блошинка"

31. ТЦ "Москва"

32. ТЦ "Алебашевский BAZAR"

33. ТЦ "Весна"

34. ТЦ "На Минской"

35. ТЦ "ХозДвор"

36. ТЦ "Премьер Дом"

37. ТЦ "Дарина"

38. ТК "Мебельград"

39. ТЦ "Перестрой-ка"

40. ТЦ "Новый Восточный"

41. ТЦ "МЕГАМАРТ"

42. Детский гипермаркет TOYS TOWN

43. Гипермаркет "Райт" (в составе ТРЦ "Фаворит")

44. ТЦ "Матрешка"

45. Торговый центр "Сибиряк"

46. ТЦ "Пригородный"

47. ТЦ "П.О.Р.Т."

48. ТЦ "На Широтной"

49. Универсальный розничный рынок "Мальвинка"

50. ТЦ "Изобилие"

51. ТЦ "Рынок "Северный"

52. ТЦ "Матрикс"

53. ТЦ "Заречный двор"

54. ТЦ "Пять звезд"

Дарья Казакова