Торговые центры, кинотеатры и спортклубы в Тюменской области начали работать по системе QR-кодов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торговые центры, театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и спортклубы в Тюменской области начали работать по системе QR-кодов.

"Эту неделю мы будем проводить профилактические мероприятия, оказывать консультационную и организационную поддержку торговым объектам для решения вопросов сохранения пропускной способности и создания комфортных условий для посетителей", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Посетить объекты также можно при наличии медицинского документа с противопоказаниями к вакцинации от новой коронавирусной инфекции и отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа.

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