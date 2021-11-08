Активисты МГЕР заявили о повышении цен на противовирусные препараты и маски в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В аптеках Тюменской области завышают цены на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты. Этот факт выявили активисты тюменского регионального отделения "Молодой гвардии", которые проверили 300 аптек на наличие противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.

"В 27% проверенных аптек стоимость противовирусного препарата "Терамифлю" не соответствует ценовой категории Федеральной антимонопольной службы, - отмечено в сообщении. – А в 29 аптеках он вообще отсутствует".

Кроме того, проверка показала, что 75% аптек завышают цены на "Парацетамол", 43% - на одноразовые маски.

"В условиях пандемии жители региона должны обезопасить себя от вируса, - заявил руководитель тюменского регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев. - Ранее мы запускали мониторинг цен на лекарства в период карантина. Стоит отметить, что на основные противовирусные препараты — "Арбидол", "Кагоцел" и "Ибупрофен" — нарушения в ценовой категории не выявили".