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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области зарегистрировали смерть 13 человек с COVID-19

Общество, 13:52 08 ноября 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

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13 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. Выявлено 347 случаев болезни, 96 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 39 тыс. 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 190 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 тыс. 582 человека.

В Москве заболели 4 тыс. 982 человек, в Московской области - 3 тыс. 429, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 597.

В Свердловской области выявили 732 случая болезни, в Челябинской области - 564, в Ханты-Мансийском автономном округе - 256, в Курганской области - 215, в Ямало-Ненецком автономном округе - 147.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 834 тыс. 495 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 248 тыс. 4 летальных исхода, выздоровели 7 млн 587 тыс. 560 человек.

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# коронавирус

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