Иностранцы, приезжающие в Тюменскую область на работу, обязаны соблюдать карантин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иностранные граждане, прибывшие для работы в Тюменскую область с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 и отсутствием антител, обязаны соблюдать двухнедельный карантин, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Работники с отрицательным ПЦР-тестом и наличием антител IgG направляются к месту работы без ограничений.

Данные меры направлены на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Другие категории иностранных граждан, которые приезжают в РФ для ведения трудовой деятельности, должны предоставить медицинский документ об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Анализ необходимо сдать не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию России", - говорят специалисты.