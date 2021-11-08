Иностранцы, приезжающие в Тюменскую область на работу, обязаны соблюдать карантин
Иностранные граждане, прибывшие для работы в Тюменскую область с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 и отсутствием антител, обязаны соблюдать двухнедельный карантин, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Работники с отрицательным ПЦР-тестом и наличием антител IgG направляются к месту работы без ограничений.
Данные меры направлены на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
"Другие категории иностранных граждан, которые приезжают в РФ для ведения трудовой деятельности, должны предоставить медицинский документ об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Анализ необходимо сдать не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию России", - говорят специалисты.