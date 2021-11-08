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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Иностранцы, приезжающие в Тюменскую область на работу, обязаны соблюдать карантин

Общество, 14:55 08 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иностранные граждане, прибывшие для работы в Тюменскую область с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 и отсутствием антител, обязаны соблюдать двухнедельный карантин, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Работники с отрицательным ПЦР-тестом и наличием антител IgG направляются к месту работы без ограничений.

Данные меры направлены на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Другие категории иностранных граждан, которые приезжают в РФ для ведения трудовой деятельности, должны предоставить медицинский документ об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Анализ необходимо сдать не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию России", - говорят специалисты.

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# иностранные граждане , Роспотребнадзор

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