Волейбольный клуб "Тюмень- ТюмГУ" потерпел поражение в Калуге
| Фото: ВК "Тюмень"
Тюменские волейболисты с поражения стартовали во втором туре чемпионата мужской российской высшей лиги "Б". Матчи проходят в Калуге, сообщает пресс-служба клуба.
Для команды "Тюмень-ТюмГУ" этот выезд стал первым в сезоне. Стартовый тур в Ижевске, в котором планировалось участие сибиряков, был отложен.
В первом поединке второго тура соперником подопечных Игоря Прохорова стал воронежский коллектив "Кристалл-Черкизово". В стартовом сете воронежцы оказались сильнее 25:23, во втором отрезке выиграли 26:24, победной стала третья партия - 25:16.
5 ноября "Тюмень-ТюмГУ" сыграет с "Обнинском".