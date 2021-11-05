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Волейбольный клуб "Тюмень- ТюмГУ" потерпел поражение в Калуге

Спорт, 16:30 05 ноября 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Тюменские волейболисты с поражения стартовали во втором туре чемпионата мужской российской высшей лиги "Б". Матчи проходят в Калуге, сообщает пресс-служба клуба.

Для команды "Тюмень-ТюмГУ" этот выезд стал первым в сезоне. Стартовый тур в Ижевске, в котором планировалось участие сибиряков, был отложен.

В первом поединке второго тура соперником подопечных Игоря Прохорова стал воронежский коллектив "Кристалл-Черкизово". В стартовом сете воронежцы оказались сильнее 25:23, во втором отрезке выиграли 26:24, победной стала третья партия - 25:16.

5 ноября "Тюмень-ТюмГУ" сыграет с "Обнинском".

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