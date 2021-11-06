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Тюменские студенты и аспиранты смогут представить свои проекты в "Сколково"

Общество, 11:08 06 ноября 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

До 10 ноября тюменские студенты, аспиранты и молодые ученые могут направлять заявки на участие в конкурсе для технологических предпринимателей. Как сообщает пресс-служба ТюмГУ, конкурс проводит Министерство науки и высшего образования, оператором выступает фонд "Сколково".

Конкурс направлен на поддержку инновационных идей студентов и развитие молодежи в сфере технологического предпринимательства. Отбор конкурсантов проходит по семи направлениям в соответствии с приоритетами научно-технологического развития России.

Первый, региональный этап состоится с 29 октября по 4 декабря в дистанционном формате. Участники пройдут обучение по всем стадиям развития проекта от идеи до стартапа и получат рекомендации по доработке собственных проектов от наставников и экспертов в области предпринимательства и инноваций.

Во время финального этапа, который пройдет в очном формате с 5 по 8 декабря на базе инновационного центра "Сколково", участников ждет акселерационная программа и возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам. Победители будут приглашены к участию в VIII Ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо" в декабре 2021 года.

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