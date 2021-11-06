Мошенник выманил у тюменки более 60 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 60 тыс. рублей лишилась тюменка, пытаясь забронировать поездку через онлайн-сервис поиска попутчиков. Как сообщает региональное УМВД, женщина решила воспользоваться одним из сайтов, на котором оказывают услуги по перевозке пассажиров.

Найдя попутчика, жительница областного центра вступила с ним в диалог. Собеседник убедил потерпевшую написать ему реквизиты банковской карты, после чего перевел на свой счет крупную сумму. В настоящий момент стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника.