  • 6 ноября 20216.11.2021суббота
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские спасатели штурмовали высотку в Санкт-Петербурге

Общество, 14:12 06 ноября 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники МЧС Тюменской области впервые приняли участие в соревнованиях по скоростному подъему "Вертикальный вызов". Проверить свои силы в подъеме на 39-й этаж в полной пожарной экипировке, в Санкт-Петербург прибыли 426 участников из 75 городов России.

В абсолютном первенстве тюменские огнеборцы показали высокие результаты и вошли в сто лучших. Седьмое место с результатом 5 минут, 37 секунд занял Алексей Решетников. Дмитрий Богомолов преодолел подъем за 6 минут и 31 секунду, заняв 31 место.

Соревнования по скоростному подъему на высотное здание проводятся с целью развития и популяризации физической культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях, популяризации профессии пожарного среди населения.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:51 06.11.2021Автоинспекторы усилили контроль за перевозкой детей
15:03 06.11.2021Два магазина в Тюмени нарушили антиковидные меры
14:48 06.11.2021Книжку-раскраску для особых детей создали в Голышманово
14:12 06.11.2021Тюменские спасатели штурмовали высотку в Санкт-Петербурге