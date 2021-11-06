Тюменские спасатели штурмовали высотку в Санкт-Петербурге

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники МЧС Тюменской области впервые приняли участие в соревнованиях по скоростному подъему "Вертикальный вызов". Проверить свои силы в подъеме на 39-й этаж в полной пожарной экипировке, в Санкт-Петербург прибыли 426 участников из 75 городов России.

В абсолютном первенстве тюменские огнеборцы показали высокие результаты и вошли в сто лучших. Седьмое место с результатом 5 минут, 37 секунд занял Алексей Решетников. Дмитрий Богомолов преодолел подъем за 6 минут и 31 секунду, заняв 31 место.

Соревнования по скоростному подъему на высотное здание проводятся с целью развития и популяризации физической культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях, популяризации профессии пожарного среди населения.