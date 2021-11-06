Тоболяк зашел в подъезд погреться и украл два велосипеда

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемого в краже велосипедов задержали оперативники в Тобольске. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

С сообщением о хищении двух велосипедов в полицию города обратился тоболяк 1990 года рождения. Он рассказал, что хранил двухколесный транспорт в подъезде пристегнутым противоугонными тросами. Ущерб владелец оценил в 13 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, ранее судимого 37-летнего мужчину. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где признал свою вину. Он сообщил, что зашел в подъезд погреться и увидел велосипеды.

Злоумышленник сходил домой за ножовкой, вернулся и срезал противоугонные тросы. Один велосипед он успел продать за три тысячи рублей, второй изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.