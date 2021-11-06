Посадки деревьев в Тюмени продлили до ноября

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 8 тыс. зеленых насаждений высажено в различных районах Тюмени. Как сообщает МКУ "ЛесПаркХоз", благоприятная погода позволила продлить в Тюмени осенние посадки деревьев до ноября.

Так, в рамках акции "Классное дерево", которая проводится уже четвертый год подряд, на территориях 19 общеобразовательных и дошкольных учреждений высажено около 1 тыс. 300 деревьев.

Высадка крупномерных деревьев осуществляется в соответствии с планом озеленения города. Посадки проводились по улицам Широтной, Бориса Житкова, вдоль улично-дорожной сети у домов №№ 13 и13б по проезду Монтажников и Бориса Щербины и у другим адресам.

Посадка осуществляется на муниципальных землях, свободных от сетей инженерно-технического обеспечения, а также не обремененных правами третьих лиц, вместо снесенных аварийных деревьев и в рамках создания новых зелёных зон на территории города.

Кроме того, на средства городской субсидии по программе "Посади дерево", которая помогает озеленять тюменские дворы, на территории 34 многоквартирных домов будет высажено более 700 саженцев. На сегодняшний день высажено около половины деревьев.