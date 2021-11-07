С 80-летием со дня военного парада на Красной площади поздравил ветерана из Ялуторовска Александр Моор

Михаил Алексеевич Воробьёв | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте Михаил Алексеевич Воробьёв | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

С 80-летием со дня участия в военном параде 7 ноября 1941 года на Красной площади поздравил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Воробьёва губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"В рядах тех, кто маршировал в Москве, были и наши земляки. Один из участников тех событий - Михаил Алексеевич Воробьёв. Ветеран живет в Ялуторовске, 5 декабря отметит столетний юбилей. По Красной площади воин-сибиряк проехал на легендарном танке Т-34. От стен Кремля его экипаж отправился на передовую", - пояснил глава региона.

Военный парад 7 ноября имел очень важное значение, подчеркивает в своей публикации губернатор. Стояла задача - показать высокий моральный дух бойцов Красной армии. "Положение на фронте складывалось не в нашу пользу. Противник уже готовился пройтись победным маршем по столице СССР. Но наши деды и прадеды не позволили этим планам осуществиться", - напомнил Моор и пожелал ветерану и всей его семье крепкого сибирского здоровья и удачи.