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Тюменка взыскала 900 тысяч рублей с водителя, который сбил насмерть ее мать

Происшествия, 14:21 08 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

900 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда получила жительница Тюмени с водителя, который насмерть сбил ее мать. Такое решение принял Ленинский районный суд.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, 29 декабря 2020 г. около 8 часов водитель автомобиля Nissan Qashqai в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода на 9 км дороги Тюмень - Нижняя Тавда сбил пешехода. Женщина от полученных травм скончалась.

Решение суда не вступило в законную силу.

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# водитель , суд

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