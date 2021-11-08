Тюменка взыскала 900 тысяч рублей с водителя, который сбил насмерть ее мать

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

900 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда получила жительница Тюмени с водителя, который насмерть сбил ее мать. Такое решение принял Ленинский районный суд.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, 29 декабря 2020 г. около 8 часов водитель автомобиля Nissan Qashqai в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода на 9 км дороги Тюмень - Нижняя Тавда сбил пешехода. Женщина от полученных травм скончалась.

Решение суда не вступило в законную силу.