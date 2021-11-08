Парагрипп опасен для жизни младенцев и пожилых людей

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Парагрипп опасен для жизни младенцев, пожилых людей и лиц с иммунодефицитными состояниями. Об этом сообщает Роспотребнадзор, который напоминает, что кроме привычного нам вируса гриппа, сегодня продолжают циркулировать другие возбудители острых респираторных вирусных инфекций не гриппозной этиологии, среди которых нередко встречается вирус парагриппа.

"Парагрипп - это острая респираторная вирусная инфекция, характеризующаяся поражением дыхательных путей, преимущественно гортани", - отмечают специалисты.

Выделяют четыре типа вирусов парагриппа человека. Каждый имеет свои особенности строения, распространения. Все типы вируса парагриппа могут вызывать острую инфекцию верхних и нижних дыхательных путей, чаще всего – острый ларингит – воспаление гортани с осиплостью голоса и сухим кашлем.

Лечение заболевания, как правило, комплексное, включающее симптоматические, патогенетические и, при необходимости, - противовирусные средства. Схема терапии назначается врачом. При вирусной инфекции антибиотики неэффективны, говорят эксперты.

Профилактика парагриппа, так же как гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, заключается в соблюдении правил личной гигиены, применении средств индивидуальной защиты.