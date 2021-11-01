11 ноября 1480 года завершилось Стояние на Угре

| Фото: histrf.ru. Памятник «Стояние на реке Угре» в Калужской области | Фото: histrf.ru. Памятник «Стояние на реке Угре» в Калужской области

11 ноября в 1480 года завершилось Стояние на Угре. Хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил.

К концу XV века Золотой Орды как единой державы уже не существовало. Возникли автономные ханства - Крымское, Астраханское, Ногайское, Казанское, Сибирское и Большая Орда. Только Ахмат, хан Большой Орды, занимавшей значительную область Среднего Поволжья, стремился воссоздать былое единство. В 1470-х годах он стал требовать от Ивана III дани и поездки в Орду за ярлыком.

Иван III в 1476 году отправил посольство. Возило ли оно хану дань, неизвестно. Очевидно, дело ограничилось дарами, потому что вскоре хан Ахмат вновь требовал "ордынского выхода" и личной явки московского князя в Большую Орду.

В июне 1480 года Ахмат выступил в поход со 100-тысячным войском. Его союзником стал польский король и великий князь литовский Казимир IV, но он не оказал хану помощи, так как в Литве началась междоусобица, и крымцы принялись опустошать литовские владения. Ахмат подошел к притоку Оки Угре, протекавшей в рязанской земле у южных русских рубежей. Русское войско во главе с Иваном III и Иваном Младым заняло оборону. Август и сентябрь прошел в незначительных схватках. Русские, вооруженные пушками, огнестрельными пищалями и самострелами, наносили татарской коннице существенный урон. Видя это, княжич Иван Молодой, а также многие воеводы рассчитывали на успех и желали биться с татарами. А вот великий князь сомневался. В его ближайшем окружении находились люди, которые советовали Ивану III помириться с ханом.

В октябре ордынцы дважды пытались перейти Угру, но оба раза были отбиты. Иван III, все еще не веря в победу, пошел на переговоры с Ахматом. Ахмат поставил унизительные условия: он пожалует князя, если тот будет просить мира у стремени ханского коня. В итоге переговоры сорвались. Ахмат еще постоял у Угры, а 11 ноября 1480 года увел свои войска в поволжские степи. Вскоре Ахмат погиб: его спящим зарезал соперник - сибирский хан Ивак. Ивак же прислал в Москву гонца сказать: "Твой и мой враг, злодей Руси лежит в могиле". Большая Орда начала распадаться, расхищенная соседними ханствами. Так длившееся 240 лет иго пало. Русь стала окончательно независимой.

Использована информация Российского военно-исторического общества