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Как теория игр влияет на реальную жизнь, расскажут тюменцам на лекции

Общество, 09:25 09 ноября 2021

группа КонцептХаб ВКонтакте

Лекцию "Теория игр вокруг нас" прочтет математик Алексей Савватеев в Доме печати (ул. Осипенко, 81) 15 ноября в 19 часов. Встреча состоится в рамках образовательного проекта "КонцептХаб".

Специалист в математической экономике, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев объяснит, как теории и практики игр реализуются в нашей жизни. Они связаны с организацией парковок и транспортных сетей в городе, с политической и конкурентной борьбой, ситуациями "массового психоза", протеканием эпидемий и поведением людей во время них и другими процессами и явлениями.

Количество мест на лекции ограничено, необходима обязательная регистрация по ссылке.

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# лекции , математика

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