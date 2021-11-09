Как теория игр влияет на реальную жизнь, расскажут тюменцам на лекции

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Лекцию "Теория игр вокруг нас" прочтет математик Алексей Савватеев в Доме печати (ул. Осипенко, 81) 15 ноября в 19 часов. Встреча состоится в рамках образовательного проекта "КонцептХаб".

Специалист в математической экономике, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев объяснит, как теории и практики игр реализуются в нашей жизни. Они связаны с организацией парковок и транспортных сетей в городе, с политической и конкурентной борьбой, ситуациями "массового психоза", протеканием эпидемий и поведением людей во время них и другими процессами и явлениями.

Количество мест на лекции ограничено, необходима обязательная регистрация по ссылке.