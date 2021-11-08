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На матч тюменского "Рубина" с "Ладой" допустят 400 болельщиков

Спорт, 18:56 08 ноября 2021

ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Матч хоккейного клуба "Рубина" и тольяттинской "Лады" состоится в Тюмени 9 ноября, начало в 18 часов. Игра пройдет с болельщиками, продадут 400 билетов.

8 ноября в продажу поступили билеты для владельцев абонементов сезона 2019-2020. 9 ноября в 10 часов откроется продажа оставшихся билетов онлайн и в точках продажи, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Клуб напоминает, что с 8 ноября посещение болельщиками матчей "Рубина" допускается при наличии соответствующих документов. Подробнее здесь.

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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