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В Тюменской области запустили чат в Viber по уходу за маломобильными и пожилыми родственниками

Общество, 11:51 10 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для жителей Тюменской области, ухаживающих за маломобильными и пожилыми родственниками, запустили чат в мессенджере Viber. На вопросы тюменцев отвечают специалисты по уходу и психологи.

Эксперты в формате онлайн-диалога, видеоуроков и инструкций оказывают квалифицированную адресную поддержку, учат новому в области ухода, помогают справиться со стрессовыми ситуациями, предупредить тревожность и наладить доверительные отношения внутри семьи.

Чтобы присоединиться к чату в Viber, нужно пройти по ссылке. Инициативу реализует АНО "Третий возраст" в рамках проекта "Ресурсный центр поддержки семейного ухода".

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# пожилые люди , уход

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