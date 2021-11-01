В Тюменской области запустили чат в Viber по уходу за маломобильными и пожилыми родственниками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для жителей Тюменской области, ухаживающих за маломобильными и пожилыми родственниками, запустили чат в мессенджере Viber. На вопросы тюменцев отвечают специалисты по уходу и психологи.

Эксперты в формате онлайн-диалога, видеоуроков и инструкций оказывают квалифицированную адресную поддержку, учат новому в области ухода, помогают справиться со стрессовыми ситуациями, предупредить тревожность и наладить доверительные отношения внутри семьи.

Чтобы присоединиться к чату в Viber, нужно пройти по ссылке. Инициативу реализует АНО "Третий возраст" в рамках проекта "Ресурсный центр поддержки семейного ухода".