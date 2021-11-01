Музей Словцова отметит день рождения эксклюзивными экскурсиями и концертом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День рождения Музейный комплекс им. И. Я. Словцова отметит 13 ноября с 11 часов до 19 часов 30 минут. В праздничной программе "29 000 м²" — концерт, эксклюзивные экскурсии, перформансы, мероприятия для детей и многое другое.

Стоимость входного билета для взрослых составит 150 рублей, для пенсионеров, студентов и школьников — 100 рублей. Входной билет включает посещение выставочных проектов, расположенных на первом и четвертом этажах музейного комплекса.

Дополнительно можно приобрести билеты на мероприятия: авторский концерт "Влюбленные в музыку" группы "Synthezza", квиз "Восток — дело тонкое" на выставке "Ветер с Востока", экспресс-экскурсию по выставочному проекту "Сюрреализм – это Я", программу в детском центре "Музейляндия" и другие события. С полной программой и стоимостью билетов можно ознакомиться в группе музейного комплекса ВКонтакте.

По сообщению организаторов, QR-код для посещения музея не требуется.