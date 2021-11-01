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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ, но пока превышает эпидпорог на 40,4%

Общество, 12:14 10 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 9,6% по сравнению с предыдущей неделей снизилась заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 1 по 7 ноября. Среди детей снижение составило 14%. В общем заболеваемость превышает эпидемический порог на 40,4%, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

На прошлой неделе зарегистрировано три вируса гриппа А (H3N2) и вирусы не гриппозной этиологии.

Всего в Тюменскую область поставлено более 623 тыс. доз вакцины против гриппа. На сегодняшний день в регионе привиты более 529 тыс. человек (34,4% от всего населения, 57% от плана), в том числе более 175 тысяч детей (67% от плана). Вакцинироваться от гриппа можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации.

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# грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

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