  • 10 ноября 202110.11.2021среда
  • USD71,2866
    EUR82,6497
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19 начнут выдавать в МФЦ с 16 ноября

Общество, 16:45 10 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бумажные сертификаты вакцинации от коронавиурса начнут выдавать в многофункциональных центрах с 16 ноября. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, пишет РИА Новости.

Чтобы избежать проблем с выдачей документа, премьер поручил Минцифры до конца недели предусмотреть необходимые для этого технические возможности. Также Михаил Мишустин утвердил постановление о выдаче бумажных сертификатов.

Обращаться за ними смогут как те, кто прошел вакцинацию, так и те, кто имеет противопоказания или уже переболел COVID-19. Эта услуга будет актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или не имеет возможности самостоятельно распечатать сертификат.

Ранее в России вступили в силу изменения в форме COVID-сертификатов. В них будут указывать основные сведения об обладателе, прививке, ревакцинации, наличии противопоказаний, о перенесенном заболевании, а также QR-код. Документы, которые выдали ранее, переведут в новый вид автоматически.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# QR-код , вакцинация , коронавирус , Михаил Мишустин , сертификаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:48 10.11.2021Космонавты, музыканты и спортсмены приняли участие во всероссийской переписи
18:37 10.11.2021Жителям Тюменской области предлагают совершить видеоэкскурсию "Голоса наших предков"
17:51 10.11.2021Тюменские общественники стали наставниками для подростков, находящихся в социально опасном положении
17:40 10.11.2021Невролог Лилия Граф: вакцинация быстрее сформирует коллективный иммунитет и вернет к обычной жизни