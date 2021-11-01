Бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19 начнут выдавать в МФЦ с 16 ноября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бумажные сертификаты вакцинации от коронавиурса начнут выдавать в многофункциональных центрах с 16 ноября. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, пишет РИА Новости.

Чтобы избежать проблем с выдачей документа, премьер поручил Минцифры до конца недели предусмотреть необходимые для этого технические возможности. Также Михаил Мишустин утвердил постановление о выдаче бумажных сертификатов.

Обращаться за ними смогут как те, кто прошел вакцинацию, так и те, кто имеет противопоказания или уже переболел COVID-19. Эта услуга будет актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или не имеет возможности самостоятельно распечатать сертификат.

Ранее в России вступили в силу изменения в форме COVID-сертификатов. В них будут указывать основные сведения об обладателе, прививке, ревакцинации, наличии противопоказаний, о перенесенном заболевании, а также QR-код. Документы, которые выдали ранее, переведут в новый вид автоматически.