Ростелеком построил 20 км оптических линий к аэропорту Тобольска

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям организовал для тобольского аэропорта Ростелеком. Специалисты провайдера построили линии связи протяженностью 20 км, установили необходимое оборудование, подключили высокоскоростной интернет и услуги телефонной связи.

В здании аэропорта развернута сеть Wi-Fi, посетители могут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом в зале ожидания и зоне регистрации авиапассажиров. Оборудование поддерживает до 150 одновременных подключений. Пользователи проходят авторизацию по номеру телефона, SMS или через учетную запись на портале госуслуг.

"В планах на 2022 год — организация работы интерактивного телевидения на территории аэропорта", — сказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.