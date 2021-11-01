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Ростелеком построил 20 км оптических линий к аэропорту Тобольска

Общество, 17:29 10 ноября 2021

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям организовал для тобольского аэропорта Ростелеком. Специалисты провайдера построили линии связи протяженностью 20 км, установили необходимое оборудование, подключили высокоскоростной интернет и услуги телефонной связи.

В здании аэропорта развернута сеть Wi-Fi, посетители могут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом в зале ожидания и зоне регистрации авиапассажиров. Оборудование поддерживает до 150 одновременных подключений. Пользователи проходят авторизацию по номеру телефона, SMS или через учетную запись на портале госуслуг.

"В планах на 2022 год — организация работы интерактивного телевидения на территории аэропорта", — сказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.

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# Интернет , Ростелеком , Тобольск

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