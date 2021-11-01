Тюменские ученые придумали, как контролировать осадку фундамента

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый тип фундамента, осадку которого можно контролировать, разработали в ТИУ. Ленточно-оболочечный фундамент — одна из разновидностей мембранных фундаментов — является альтернативой сплошной монолитной плите, на 50% сокращает расход бетона и арматурной стали.

"Устройство прокладки из пенополистирола для гашения или предотвращения колебаний под ленточными опорными контурами позволяет осуществить контролируемую осадку фундамента. Вследствие чего происходит натяжение арматуры железобетонной оболочки, вовлекается в работу грунт, который находится под ней. Тем самым повышается эффективность работы фундамента, уменьшается общая величина осадки после эксплуатационной нагрузки", — рассказала старший преподаватель кафедры строительного производства ТИУ Мария Цыганкова.

На сегодняшний день с использованием ленточно-оболочечных фундаментов в Тюменской области и в ЯНАО построено 23 зданий. Разработка защищена патентом, принадлежащим ТИУ.