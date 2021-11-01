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Тюменские ученые придумали, как контролировать осадку фундамента

Общество, 17:36 11 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый тип фундамента, осадку которого можно контролировать, разработали в ТИУ. Ленточно-оболочечный фундамент — одна из разновидностей мембранных фундаментов — является альтернативой сплошной монолитной плите, на 50% сокращает расход бетона и арматурной стали.

"Устройство прокладки из пенополистирола для гашения или предотвращения колебаний под ленточными опорными контурами позволяет осуществить контролируемую осадку фундамента. Вследствие чего происходит натяжение арматуры железобетонной оболочки, вовлекается в работу грунт, который находится под ней. Тем самым повышается эффективность работы фундамента, уменьшается общая величина осадки после эксплуатационной нагрузки", — рассказала старший преподаватель кафедры строительного производства ТИУ Мария Цыганкова.

На сегодняшний день с использованием ленточно-оболочечных фундаментов в Тюменской области и в ЯНАО построено 23 зданий. Разработка защищена патентом, принадлежащим ТИУ.

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# строительство , ТИУ

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