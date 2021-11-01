В Тюмени соревнования по спидкубингу включены в 72 проекта-победителя "Япосещаю"

| Фото: япосещаю.рф | Фото: япосещаю.рф

Победа по итогам комплексного исследования молодежных проектов "Япосещаю" – это знак того, что мы уникальны и делаем что-то важное не только для себя, но и для региона. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель проекта Tyumen happy weekend 2021, организации "Тюмень | Speedcubing" Андрей Радаев.

"Про наш проект собирали информацию летом. Не знал, что нас заметили и решили включить в это исследование. 10 ноября на онлайн-церемонии награждения узнал, что наш проект победил, не сразу осознал это. Потом понял, что это круто – быть в Топе региона. Приятно то, что среди множества проектов победил наш. Исследование правильное и полезное, дает возможность узнать об уникальных людях и их проектах", – рассказал Андрей Радаев.

Цель проекта Tyumen happy weekend — развитие спидкубинга (скоростной сборки головоломок) в Тюмени и вовлечение молодого поколения в это направление. Участники учатся собирать кубики разных форматов, а после оттачивают мастерство на соревнованиях.

В январе 2022 года в Тюмени планируют организовать очередные соревнования по спидкубингу. Встречи состоятся, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной.

Напомним, организаторы исследования "Япосещаю" выделили 1 тыс. 201 инициативу, реализованную в Тюменской области с августа 2018 года по апрель 2021 года.

В шорт-лист проекта попали 147 социально значимых инициатив, которые отметили жители и гости Тюменской области, представители власти, СМИ, коммерческих и некоммерческих организаций. 10 ноября в прямом эфире назвали 72 проекта-победителя. Они войдут в каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".

Инициативы молодых тюменцев были представлены в девяти направлениях: "Добровольчество и благотворительность", "Спорт и здоровый образ жизни", "Медиа и кино", "Креатив и творчество", "Образование и интеллект", "Дети и родители", " История и патриотика", "Туризм и экология", "Предпринимательство и инициативы". Несколько лучших идей отметили в каждой из них.

Инна Пахомова