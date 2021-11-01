Александр Моор: тюменская молодежь – инициаторы и проводники прогрессивных и смелых идей

| Фото: из сообщества "Том Сойер фест I Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Том Сойер фест I Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Молодежь выступает инициаторами и проводниками новых взглядов, прогрессивных и смелых идей, воплощает инновации, реализует масштабные социальные проекты.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к участникам онлайн-церемонии награждения победителей комплексного исследования молодежных проектов "Япосещаю". Послание главы региона в прямом эфире на телеканале "Тюменское время" процитировали ведущие.

По словам Александр Моора, проекты молодежи охватывают важные сферы: помощь нуждающимся, добровольчество, развитие туризма и предпринимательства, экологии, образования и спорта.

"Вы выступаете инициаторами и проводниками новых взглядов, прогрессивных и смелых идей, воплощаете инновации, реализуете масштабные социальные проекты. Наша задача – поддерживать вас. За каждым из вас стоит команда единомышленников. Вы – лидеры, которые не боятся ответственности. Вы уже показали, что в молодежной среде нашего региона кипит жизнь, много энергии и амбиций. Я желаю каждому из вас оставаться такими же смелыми, инициативными, настоящими лидерами, которые предлагают новые и нестандартные идеи", – говорится в обращении главы региона.

Организаторы исследования "Япосещаю" выделили 1 тыс. 201 инициативу, реализованную в Тюменской области с августа 2018 года по апрель 2021 года.

В шорт-лист проекта попали 147 социально значимых инициатив, которые отметили жители и гости Тюменской области, представители власти, СМИ, коммерческих и некоммерческих организаций. 10 ноября в прямом эфире назвали 72 проекта-победителя. Они будут включены в онлайн-каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".

Полностью церемонию можно посмотреть по ссылке.

Инна Пахомова