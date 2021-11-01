В Тюмени создают интеллектуальную дорожную сеть на основе Big Data

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Над проектом "Интеллектуальная сеть города Тюмени" работают ученые и студенты кафедры автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин ТИУ. Группа Дениса Боркова намерена создать дорожную сеть на основе больших данных и информации от "Тюменьгортранс".

По словам разработчиков, у компании есть большой объем данных, который можно обработать и получить информацию о потребности передвижения людей, в зависимости от времени суток и сезона. Их потребности в транспорте для перемещения по городу. Определить транспортные потоки.

На основе различных данных с использованием искусственного интеллекта будут строиться оптимальные маршруты, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

По словам соорганизатора проекта Владимира Доманского, задача проектной группы - создать датацентричную сеть. При успешном ее создании и наличии эффективности проект будут масштабировать и тиражировать на другие города.