В ТРЦ "Кристалл" с дезинфекцией помещений и наличием антисептиков всё в порядке

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Запас средств индивидуальной защиты для сотрудников, наличие антисептиков и качество обработки поверхностей проверили специалисты Роспотребнадзора в ТРЦ "Кристалл" 12 ноября. Нарушений в обеспечении мероприятий по предотвращению коронавируса не выявлено, сообщила специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Ширшова.

"Управляющая компания торгового центра организовала входной контроль температуры сотрудников и наличие антисептических средств при входах в торговые центры, также обеспечена дезинфекция помещений и поверхностей всего торгового центра", — прокомментировала Ольга Ширшова.

Специалисты Роспотребнадзора проконтролировали, проверяются ли у посетителей на входе паспорта и QR-коды о вакцинации от коронавируса. Эта мера действует в торгово-развлекательных центрах, а также в театрах, кинотеатрах, концертных залах, цирках, фитнес-центрах и спортклубах Тюменской области с 8 ноября.