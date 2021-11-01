Тюменская "МедиаСеть" объединит специалистов в сфере медиа

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

186 контент-мейкеров и медийщиков соберет онлайн-проект "МедиаСеть", который пройдет в Тюмени с 13 по 21 ноября.

Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в центре развития медиа и кино "Медиаполис", регистрация завершена. К проекту присоединятся представители Читы, Майкопа, Самары, Нижневартовска, Челябинска, Салехарда, Нижнего Новгорода, Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Сургута, Сочи, Екатеринбурга, Архангельска и Ханты-Мансийска.

"МедиаСеть" рассчитана на заинтересованных в сфере медиа людей в возрасте с 18 до 35 лет. Они смогут прокачать и проверить свои знания по направлениям: фото, видео, СММ, текст, дизайн, моушн-дизайн, пикчерс и подкасты. Участников ждут образовательная программа, конкурсные задания и нетворкинг.

Эксперты направлений проведут мастер-классы о специфике онлайн-платформ, таких как YouTube, Tik-Tok, Telegram, ВКонтакте и ЯндексДзен. Также они расскажут об основах композиции кадра, этапах съемочного процесса, сторителлинге, работе с СММ статистикой, программах для моушн-дизайна, создании макетов для соцсетей, подборе изображений для инфоповодов и оформлении подкастов.

Участники создадут контент для конкретной онлайн-площадки на одну из актуальных тем: профилактика кибермошенничества, терроризма, ВИЧ, подростковой преступности. Создатели лучших итоговых работ получат призы от организаторов и партнеров проекта.

Инна Пахомова