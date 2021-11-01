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Тюменец украл игрушки из автомата и подарил детям приятеля

Происшествия, 15:01 12 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неоднократно судимый безработный 33-летний житель Тюмени похитил игрушки из игрового автомата на 4 тыс. рублей. Похищенное отдал детям знакомого, сообщает городская полиция.

Установлено, что вечером подозреваемый вместе с товарищем и его детьми зашли в магазин, где находился автомат с детскими игрушками, который после принятия денег перестал работать. Когда связаться с оператором горячей линии не удалось, злоумышленник сломал замок и открыл игровой автомат. Похитил часть игрушек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# кража

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