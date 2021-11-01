Тюменские спасатели выступили на конкурсе "Славим человека труда!" в Ноябрьске

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Тюменские пожарные Андрей, Евгений Оплетаев и Радмир Янсуфин приняли участие в заключительном этапе конкурса профмастерства "Славим человека труда!" в номинации "Лучший пожарный".

Как сообщает МЧС по Тюменской области, это спасатели, показавшие лучшие результаты профподготовки в 2021 году.

Соревнования проходили в Ноябрьске, в них приняли участие представители шести субъектов УФО, всего 30 лучших огнеборцев.

Два дня участники боролись за звание лучшего пожарного в надевании боевой одежды и снаряжения, в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и дв других дисциплинах.