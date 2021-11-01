Тюменские музеи выходят на свою аудиторию через интернет

| Фото: culture.ru | Фото: culture.ru

Тюменские музеи становятся все более известными, благодаря активному продвижению в интернете.

Так на сайте культура.РФ представлен блок информации об Ишимском музейном комплексе им. П. П. Ершова, сообщает учреждение. Здесь рассказано и о самом музее, и об его истории. Пользователи могут познакомиться с актуальной афишей мероприятий музея, что неплохо для потенциальных гостей Ишима. А еще сайт размещает видеообзоры.

Так, один из последних - подробный видеообзор по новой экспозиции с участием научного сотрудника Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Константина Иванова.

Он рассказал об экспозиции, посвященной Ишиму в военное время. Это практически полноценная дистанционная экскурсия. Она познакомит всех желающих с тем, как жили, чем питались, как учились ишимцы в годы Великой Отечественной Войны. Иванов знакомит с историей появления обувной фабрики в 1942 г., кто такие "летуны" и чем знаменит бронепоезд "Патриот". На выставке представлены уникальные экспонаты, полная экипировка бойцов 384 и 229 стрелковых дивизий, архивные документы. Они освещают подробности формирования и трагическую судьбу участников 229 и 384 стрелковых дивизий, комплектовавшихся под Ишимом в Синицынском бору. Экскурсовод рассказывает о многих важных аспектах истории родного города как, эвакуация в Ишим людей, предприятий и учебных заведений с западной части СССР, а также о том, как в городе решались продовольственные, топливные, транспортные и другие вопросы.