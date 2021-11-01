Названы самые популярные имена в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Артем и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Тюменской области за девять месяцев 2021 года. Подробный рейтинг наиболее распространенных и самых редких имен изданию "Тюменская область сегодня" составили в региональном управлении ЗАГС.

"За январь-сентябрь 2021 года при государственной регистрации рождения в органах ЗАГС Тюменской области популярными именами были (начиная с самых часто встречающихся) среди мальчиков – Артем, Александр, Михаил, Максим, Матвей, Дмитрий, Иван, Роман, Тимофей и Лев. Среди девочек – София, Анна, Ева, Виктория, Полина, Мария, Алиса, Дарья, Екатерина и Ксения", – рассказали в управлении.

Среди редких женских имен встречаются следующие: Агриппина, Весна, Лукерья, Капитолина, Прасковья, Савелия, Юрия, Фекла, Милалика, Лолита. Редко регистрировали мальчиков с именами Антип, Аполлон, Кузьма, Мартын, Гавриил, Никонор, Потап, Серафим, Силантий, Яромир.

Добавим, что в связи с окончанием периода нерабочих дней 8 ноября в органы ЗАГС Тюменской области вернулись старые правила. Теперь церемонии бракосочетания вновь проводят в присутствии до 10 человек (ранее допускались лишь молодожены).

"QR-коды о вакцинации и справки не требуются. В то же время информируем, что органы ЗАГС региона работают по предварительной записи, за исключением регистрации смерти", – такая информация опубликована в социальных сетях управления.