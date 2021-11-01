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В ялуторовском музее подготовили ролевую игру ко Дню матери

Общество, 08:27 16 ноября 2021

ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте | Фото: ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте

Литературно-музыкальная гостиная "Мама - первое слово" пройдет в ялуторовском музее "Торговые ряды" 25 ноября. Она посвященная Дню матери, сообщает учреждение.

На мероприятии гости смогут проникнуться атмосферой XIX века, узнать о семье земляка Саввы Мамонтова, поучаствовать в ролевой игре, которая была связана с увлеченностью семьи театрами, прочесть стихи. Кульминацией мероприятия станет подготовка послания любимым мамам.

Вход свободный, для посетителей 0+

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# День матери , музей , Торговые ряды

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