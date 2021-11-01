Александр Чехонин: победа в премии "Япосещаю" принесла уверенность в развитии проекта "Земля отцов_72"

| Фото: япосещаю.рф | Фото: япосещаю.рф

Тюменский проект "Земля отцов_72" признан одним из победителей по итогам комплексного исследования молодежных проектов "Япосещаю".

"Когда узнал, что мы вошли в число победителей, почувствовал радость за справедливость оценки как проекта нашего отцовского сообщества, так и других общественных деятелей города и региона. Эта победа принесла нам уверенность в дальнейшем развитии проекта "Земля отцов_72". Хотелось бы, чтобы еще больше жителей региона обратили внимание на нашу инициативу, поскольку она реализуется именно для них", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

По его словам, исследование "Япосещаю" было многомерным, глубоким и не опирающимся на количество "лайков" в сети.

Напомним, в ходе проекта общественники разработали оригинальную настольную игру "Земля отцов_72" и провели игротеки с жителями Тюмени. Полученный опыт был масштабирован в муниципальных образованиях региона.

Также сейчас проект развивается в Ставрополе и Пятигорске. Планируется его масштабирование и в других регионах России. "Проект перетек в федеральную инициативу "Земля отцов", реализуемых в пяти регионах нашей страны. Совсем скоро его мероприятия пройдут в Кургане, Тобольске, Ишиме и Москве", — добавил Александр Чехонин.

Инна Пахомова