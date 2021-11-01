Четверо педагогов представят Тюменскую область в финале конкурса "Сердце отдаю детям"

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Четыре педагога поборются в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Он открылся в Казани 15 ноября, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Педагог дополнительного образования тюменского центра "Грант" Александр Тихонов будет участвовать в номинации по технической направленности, педагоги тюменского центра "Авангард" Александр Суханов и Елена Щеткова – в номинациях "Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности" и "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью". Педагог центра "Аванпост" Евгений Утюгов поборется за звание лучшего среди наставников в дополнительном образовании. Вместе с финалистами на конкурс отправилась команда поддержки.

"Нашей команде предстоят как приятные, так и деловые хлопоты, ведь кроме долгожданных встреч со старыми и новыми друзьями из других регионов им необходимо провести финальные приготовления перед завтрашним днем, где лучшие будут демонстрировать свой профессионализм на открытых занятиях", – сообщили специалисты регионального модельного центра дополнительного образования.

15 ноября проходит круглый стол "Компетенции управленческих команд организаций дополнительного образования детей" и торжественная церемония открытия. 16 состоятся открытые занятия во всех номинациях. 17 ноября участники прослушают семинары в сфере дополнительного образования, после чего объявят итоги. Торжественная церемония закрытия пройдет 18 ноября.