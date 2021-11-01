В Тюмени обсудили развитие застроенных территорий города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие 16 застроенных территорий рассмотрели на заседании коллегии, которое провел глава города Руслан Кухарук 15 ноября, сообщает мэрия.

По территориям заключены договоры, обязательства застройщики выполняют в несколько очередей.

Территория в границах ул. Магнитогорской, Пархоменко, Транспортной и Невской площадью 1,7 га преобразилась в жилой комплекс "Квартал на Московском".

На момент заключения договора по развитию застроенной территории в границах ул. Мориса Тореза, Мурманской и Малыгина площадью 1,4 га на ней находились и должны были быть расселены два многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу, и 11 индивидуальных жилых домов. Сейчас все дома снесены, а застройщик вносит изменения в документацию по планировке территории для получения разрешения на строительство.

В границах ул. Парковой, Амурской, Новосибирской и Магнитогорской площадью 2,7 га строится жилой комплекс "Парковый".

Застроенная территория в границах ул. Тюменской, Курчатова и Рылеева имеет площадь 13,38 га. По завершении всех этапов строительства там разместится жилой комплекс "Чемпионский". Дома по ул. Тюменской, 41, 43, 45, 47б, 53, 55, 57 и 59, признали подлежащими сносу. 41-й, 43-й, 53-й и 59-й дома расселены и снесены. Сейчас идет аналогичная работа в отношении домов №№ 45 и 57.

Еще одно современное пространство формируется в границах ул. Береговой и Республиканец площадью 9,8 га. Территория, известная тюменцам как жилой комплекс "Европейский берег", продолжает развиваться. Снесены три многоквартирных, 31 индивидуальный жилой дом и самовольные постройки. Шесть домов и два многоэтажных паркинга введены в эксплуатацию, еще один дом – в стадии строительства.

Продолжается развитие застроенной территории в границах ул. Мусы Джалиля, Пражской и Тимофея Чаркова площадью 19,7 га. На месте аварийного жилья вырастет современный жилой комплекс "Дебют".

Застроенная территория в границах ул. Дамбовской площадью 2,9 га станет жилым комплексом "Кватро". Снесены три многоквартирных домов по ул. Дамбовской — № 23, 31 и 33.

Об остальных застроенных территориях можно подробнее узнать по ссылке.