В Тюмени обсудили развитие застроенных территорий города
Развитие 16 застроенных территорий рассмотрели на заседании коллегии, которое провел глава города Руслан Кухарук 15 ноября, сообщает мэрия.
По территориям заключены договоры, обязательства застройщики выполняют в несколько очередей.
Территория в границах ул. Магнитогорской, Пархоменко, Транспортной и Невской площадью 1,7 га преобразилась в жилой комплекс "Квартал на Московском".
На момент заключения договора по развитию застроенной территории в границах ул. Мориса Тореза, Мурманской и Малыгина площадью 1,4 га на ней находились и должны были быть расселены два многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу, и 11 индивидуальных жилых домов. Сейчас все дома снесены, а застройщик вносит изменения в документацию по планировке территории для получения разрешения на строительство.
В границах ул. Парковой, Амурской, Новосибирской и Магнитогорской площадью 2,7 га строится жилой комплекс "Парковый".
Застроенная территория в границах ул. Тюменской, Курчатова и Рылеева имеет площадь 13,38 га. По завершении всех этапов строительства там разместится жилой комплекс "Чемпионский". Дома по ул. Тюменской, 41, 43, 45, 47б, 53, 55, 57 и 59, признали подлежащими сносу. 41-й, 43-й, 53-й и 59-й дома расселены и снесены. Сейчас идет аналогичная работа в отношении домов №№ 45 и 57.
Еще одно современное пространство формируется в границах ул. Береговой и Республиканец площадью 9,8 га. Территория, известная тюменцам как жилой комплекс "Европейский берег", продолжает развиваться. Снесены три многоквартирных, 31 индивидуальный жилой дом и самовольные постройки. Шесть домов и два многоэтажных паркинга введены в эксплуатацию, еще один дом – в стадии строительства.
Продолжается развитие застроенной территории в границах ул. Мусы Джалиля, Пражской и Тимофея Чаркова площадью 19,7 га. На месте аварийного жилья вырастет современный жилой комплекс "Дебют".
Застроенная территория в границах ул. Дамбовской площадью 2,9 га станет жилым комплексом "Кватро". Снесены три многоквартирных домов по ул. Дамбовской — № 23, 31 и 33.
Об остальных застроенных территориях можно подробнее узнать по ссылке.