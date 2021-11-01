Проект "Цифровой образовательный контент" поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ и олимпиадам

| Фото: obrnadzor.gov.ru | Фото: obrnadzor.gov.ru

Тюменских школьников, родителей и учителей приглашают в проект "Цифровой образовательный контент". Он действует на базе онлайн-школы "Фоксфорд". В сотрудничестве с Университетом Иннополис она предоставляет бесплатный доступ к занятиям для учеников 5-11 классов, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Участникам предлагают курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; курсы олимпиадной подготовки; занятия по школьным предметам 5-11 классов.

Инструкции по участию в проекте и доступу к курсам здесь.

Проект "Цифровой образовательный контент" реализуется по федеральному проекту "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".