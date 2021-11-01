Тюменская кофейня перечислит выручку в пользу больных детей

| Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Бумажная птица" | Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Бумажная птица"

Тюменская кофейня "Аромат счастья" присоединилась к благотворительной акции "Добрый кофе". Средства от продажи кофе пойдут в пользу детей из хосписа, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Бумажная птица".

Акция пройдет по 15 декабря. Любой желающий сможет поддержать детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, выпив чашку любимого напитка.

"В рамках акции одна чашка чая или кофе конвертируется в реальную помощь подопечным фонда "Детский хоспис". Средства направят на закупку специализированного питания и средств по уходу за ребенком, поддержание работы детских хосписов и другую необходимую помощь, в которой будут нуждаться семьи", - рассказали организаторы.

Всероссийскую благотворительную акцию "Добрый кофе" в пятый раз запускает команда фонда "Бумажная птица". После первого запуска в 2019 году многие партнеры продолжают регулярно поддерживать проект. В 2021 году к участию присоединились 700 заведений по всей стране – более 30 регионов поддерживают "Добрый кофе".

Узнать, где варят добрый кофе, можно на сайте coffee-dobro.ru, а также на главной странице Яндекс.Карт. Нажимая на кнопку "Добрый кофе", каждый сможет увидеть список партнеров и прийти по адресу за любимым напитком.