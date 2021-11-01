Заявки на Всероссийский конкурс "ПРО Образование 2021" принимают до 29 ноября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В России стартовал конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование 2021". На конкурс заявить о себе смогут авторы классических СМИ, интернет-порталов и блогов. Заявку на участие можно направить по ссылке до 29 ноября, сообщает Минпросвещения России.

Работы принимают по 10 номинациям: "Лучший материал ПРО учителей"; "Лучший материал о науке и технологиях в образовании"; "Лучший новостной материал ПРО Образование"; "Лучшая статья ПРО Образование"; "Лучший радиоэфир ПРО Образование"; "Лучший ТВ-проект ПРО Образование"; "Лучший медиапроект образовательной организации (школа, СПО, педагогический вуз)"; "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование"; "Блогер года, рассказывающий ПРО Образование"; "Контент года" (лучший материал или проект в мессенджерах, видеохостингах и соцсетях).

Оценивать работы конкурсантов будет экспертный совет, в состав которого войдут представители научного сообщества, органов управления образованием, средств массовой информации и других организаций в сфере образования.

Основными критериями оценки жюри будут социальная значимость рассматриваемых тем, достоверность и глубина освещения вопросов профессионального образования, выразительность подачи материала, а также соответствие работы конкурсным требованиям.

Имена лауреатов конкурса объявят 15 декабря на торжественной церемонии награждения в Москве.