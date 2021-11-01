На новой улице Николая Машарова в Тюмени строятся жилые дома современного класса

Динамика строительства Авторский квартал Машаров, вид на ул Профсоюзня и Северная со стороны ул. Республики | Фото: Пресс-служба "Сибинтел-холдинг" Динамика строительства Авторский квартал Машаров, вид на ул Профсоюзня и Северная со стороны ул. Республики | Фото: Пресс-служба "Сибинтел-холдинг"

Имя знаменитого тюменского промышленника – Николая Машарова - присвоено новой улице в самом центре города. Улица Н. Машарова соединит улицы Республики и Советскую и станет новой точкой притяжения в центре Тюмени. В непосредственной близости появится сквер, пешеходный бульвар до Тюменского театра драмы и будет возведен современный жилой комплекс – Авторский квартал "Машаров".

Новый адрес уже присвоен возводящимся домам квартала. Так, первому дому Авторского квартала Машаров присвоен адрес ул. Н. Машарова, 2, второму дому - ул. Н. Машарова, 4.

Напомним, проект "Машаров" стартовал в апреле этого года, а уже в ноябре начались работы по строительству второго дома, 15 ноября забита первая свая.

В Авторском квартале "Машаров" помимо восьми многоэтажных жилых домов предусмотрено многоуровневое благоустройство, собственный пешеходный бульвар, торговая галерея, кафе и рестораны. На первых этажах будут расположены салоны красоты, аптеки, детские садики, образовательные, развлекательные, спортивно-оздоровительные студии, коворкинги, словом, все, что необходимо современному горожанину для удобной жизни.

Каждое здание в проекте Авторский квартал "Машаров" уникально, при этом фасадные решения объединены общей концепцией. Архитектурный облик второго дома будет существенно отличаться от первого. "Дом с характером" - так называет новый объект сам девелопер: строгие линии фасада, натуральные цвета, окна в пол – таким будет второй дом в центральном квартале города.

Сейчас уже можно говорить о том, что проект "Машаров" стал одним из самых востребованных в Тюмени. На сегодняшний день в первом доме продано около 70% квартир, они пользуются спросом как у самих тюменцев, так и у жителей ХМАО и ЯНАО. Сдача первой очереди запланирована на начало 2023 года. В ближайшее время застройщик открывает продажи второго дома.

Девелоперская компания Сибинтел-холдинг создает уникальные объекты для Тюменской области с 2000 года. В портфеле компании знаковые для Тюмени проекты: бизнес-центр "Петр Столыпин", термальный курорт "Лето-Лето", торгово-развлекательные центры "Галерея Вояж", "Гудвин", "Премьер", а также жилые комплексы "Даудель", "Тройка", "Vivaldi".

Офис продаж Авторский квартал "Машаров": Тюмень, ул. Герцена, д. 96, +7 (3452) 790-115, www.masharov-kvartal.ru

так будет выглядеть 2-й дом в Авторском квартале Машаров | Фото: Пресс-служба "Сибинтел-холдинг" так будет выглядеть 2-й дом в Авторском квартале Машаров | Фото: Пресс-служба "Сибинтел-холдинг"

Застройщик АО "Специализированный застройщик "Авторский квартал Машаров", проектная декларация на сайте наш.дом.рф