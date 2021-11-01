Игорь Макаров назвал развитие низкоуглеродных проектов перспективным для Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Зеленую повестку нельзя рассматривать как преходящую моду, считает эксперт

В Тюменской области необходимо адаптировать традиционные отрасли экономики к новой реальности, основанной на зеленых технологиях и сокращении выбросов. Об этом на Губернаторских чтениях сообщил руководитель департамента мировой экономики, заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

В качестве примера он привел развитие нефтегазохимии, отметив, что для энергоемких производств – это технологическая перестройка, а там, где она недостаточна – реализация проектов, компенсирующих их углеродный след.

"Сокращать выбросы в России дешевле, чем где бы то ни было в мире, за исключением Китая и Индии. Для компаний со всего мира, которые вынуждены сокращать углеродный след, теоретически реализовывать низкоуглеродные проекты выгодно именно здесь. Развитие глобальных углеродных рынков и механизмов зеленого финансирования постепенно даст такую возможность на практике. Но привлекут такие инвестиции те регионы, которые первыми научатся регистрировать и верифицировать, а далее реализовывать низкоуглеродные проекты в соответствии с международными стандартами", - считает Макаров.

По его мнению, фактически Россия быстро утрачивает конкурентные преимущества, на которых базировалась ее модель экономического роста последних 20 лет. В то же время высокая углеродоемкость российской экономики делает уязвимым и российский промышленный экспорт – иллюстрацией барьеров, с которыми он потенциально будет сталкиваться, является пограничный углеродный механизм ЕС.

Напомним, что Евросоюз планирует не позднее 1 ноября 2023 года ввести так называемый углеродный налог на импортируемые товары. Таким образом в ЕС планируют "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами.

"Осознание этих угроз в целом уже пришло. С этим связана резкая активизация климатической политики в России в последний год. Последняя версия долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития содержит весьма амбициозный сценарий сокращения выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году. Президентом объявлена цель достижения углеродонейтральности к 2060 году. На горизонте ближайших 5-7 лет, вероятно, в России будет введена дополнительная ценовая нагрузка на углерод - в виде углеродного налога либо системы торговли квотами, как в Европейском союзе. Все эти меры призваны снизить риски падения российского экспорта и нарастающей технологической отсталости, адаптировать российскую экономику к новому глобальному энергетическому ландшафту", - считает Игорь Макаров.

Евгений Бабенко