Моор отметил актуальность климатических изменений для Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Климатические изменения - серьезная и актуальная тема для Тюменской области, отметил глава региона Александр Моор, открывая очередные Губернаторские чтения на тему "Климат и экономика: новая глобальная, национальная и региональная реальность".

"Серьезная и актуальная тема сегодняшних "Губернаторских чтений" - "широкая" в плане наполнения. Это и климатические изменения, и энергетическая проблематика, и декарбонизация, и обустройство быта и отношения с зарубежными партнерами. Определяя ориентиры и реперные точки новой региональной экономики, мы не бежим впереди паровоза и не стараемся заскочить в последний вагон. Мы формируем общую картину, построенную на внятных, профессиональных, взвешенных мнениях экспертов, задаем единые тренды, делаем практические выводы для дальнейшей продуктивной работы и в целом благополучия земляков", - сказал глава региона.

В этом году был опубликован доклад о новой экологической политике России в условиях "зеленой" трансформации мировой экономики и политики, подготовленный одним из сильнейших экспертных центров России, представители которого не раз участвовали в "Губернаторских чтениях", отметил Александр Моор, представляя основного докладчика.

"Сегодня с нами основной автор названного доклада - руководитель департамента мировой экономики, заведующий лабораторией экономики изменения климата Игорь Макаров. Рассчитываю, что он даст несколько советов относительно путей и способов адаптации к новой реальности региональной экономики – причем, именно нашей, тюменской", - подчеркнул глава региона.

Губернаторские чтения проходят в режиме онлайн-конференции.

Евгений Бабенко