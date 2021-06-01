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Кирилл Рожков назвал сильные символы и идентификаторы Тюменской области

Общество, 14:36 10 июня 2021

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В Тюмени есть интересный опыт создания популярных брендов, ориентированных на жителей региона. Такое мнение высказал в докладе на Губернаторских чтениях доктор экономических наук, профессор Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Кирилл Рожков.

"Исходя из того, что я успел узнать о вашем городе, тюменские весы и слоган "Лучший город Земли" - это сильные символы и идентификаторы региона. Они находят отклик в сердцах жителей Тюменской области. Неважно, действительно ли Тюмень - лучший город, главное, что это засело в головах", - высказал свое мнение докладчик.

Кроме того, Кирилл Рожков высоко оценил разработанные в Тюмени бренды "В Сибирь по своей воле" и "Мы стали ближе. Покупаем тюменское".

"Брендинг - это не про культуру, как таковую, не про образование и самосознание. Иногда он играет на слабостях людей, на отсутствии информации и необразованности. Но если использовать брендинг в социальных целях, он может стать мостом от примитивных к более сложным представлениям о культуре, истории, устройстве государства", - отметил докладчик.

Евгений Бабенко

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# Губернаторские чтения , Кирилл Рожков

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