Тюменский бренд, по оценке специалистов, ориентирован на внутреннее сообщество

Далее в сюжете Кирилл Рожков назвал сильные символы и идентификаторы Тюменской области

У Тюмени, по оценке профессора Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Кирилла Рожкова, который выступил с докладом "Брендинг как инструмент развития региона", есть очень интересные элементы брендирования, ориентированные на внутреннее сообщество.

Весы "Тюмень", по его словам, сильный идентификатор региона. Они визуально известны широкому кругу людей в современной России. В основном людям старшего возраста, потому что сейчас эти весы не являются принадлежностью массовых коммуникаций.

Действительно, весы, сделанные на тюменском приборостроительном заводе, стали одним из символов СССР. За полвека завод выпустил более 2 млн таких весов. Они выдерживали и жару и 50- градусные морозы, мелькали в фильмах "Служебный роман" и "Операция Ы". Говорят, что их и сегодня можно встретить в небольших магазинчиках и редких учреждениях.

Визуализация раритетных весов, по словам Кирилла Рожкова, удивительным образом совпадает с одним из выступлений губернатора Александра Моора, который утверждает: "Мы принимаем взвешенные решения, подсчитываем издержки".

Столь же удачным идентификатором, по мнению профессора, стал слоган "Тюмень – лучший город Земли". По словам студентки из Тюмени, которая учится в Москве, в этом слогане есть легкая ирония, но здесь действительно комфортная спокойная жизнь, счастливое детство. Но для карьеры и работы эта студентка, скорее всего выберет Москву, где больше возможностей найти работу, реализовать амбиции. В этом Тюмень пока не конкурирует со столицей. Хотя, она хотела бы вернуться в Тюмень и сделать то, чему ее научили в Москве.

Идеальный вариант для нее, по мнению профессора Кирилла Рожкова, это небольшой бизнес в Тюмени, который бы не требовал постоянного присутствия, и карьера в Москве. "Это натолкнуло меня на гипотезу, что тюменское общество – это не только те, кто живет в Тюмени, но и тюменская диаспора в других регионах, - заявил он. - И поддерживать связи с диаспорой – это может быть одной из региональных стратегий. И что самое интересное, ответ на этот запрос есть - поддержать тюменскую предпринимательскую энергию, убрать рогатки и барьеры. И у бизнеса здесь будут лучше условия".

Профессор Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" напомнил всем еще одно выступление Александра Моора, который говорил, что "мы должны вернуть в центр нашей повестки понятие конкурентоспособности".

Доклад Кирилла Рожкова вызвал бурное обсуждение собравшихся.

Борис Олейник