В Тюмени на Губернаторских чтениях обсудят региональную экономическую реальность

| Фото: из ВК Игоря Макарова | Фото: из ВК Игоря Макарова

Очередные Губернаторские чтения пройдут в Тюмени в онлайн-формате 17 ноября. Начало в 10 часов.

Их тема: "Климат и экономика: новая глобальная, национальная и региональная реальность".

Лекцию прочитает руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики, заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

В мероприятии примет участие глава региона Александр Моор, модератором выступит доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

Прямая трансляция Губернаторских чтений пройдет на портале органов государственной власти Тюменской области.